إلغاء معرض نيويورك للسيارات بشكل مفاجئ

أُعلن بشكل رسمي إلغاء فعاليات معرض نيويورك للسيارات2021 وذلك قبل أسبوعين فقط من افتتاحه، يأتي هذا القرار في سياق فرض مدينة نيويورك قيودًا جديدة على التجمعات بسبب انتشار سلالة «دلتا» الأقوى لفيروس «كورونا».

هذا الإلغاء المفاجئ سيؤدي إلى اضطراب في خطط عشرات الشركات التي عزمت على تدشين واستعراض بعض أهم موديلاتها في المعرض المرموق، خاصة في المجال الكهربائي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أهم الموديلات التي كان من المتوقع تدشينها هناك هي نيسان Z الجديدة وسوبارو WRX الجيل الجديد كليًا، والآن سيتم تدشينهما إلكترونيًا كما اعتدنا على مدار آخر 18 شهر.

لكن السؤال هنا، هل سيؤثر هذا الإلغاء على المعارض الأخرى؟، وأهمها معرض ميونخ للسيارات المجدول في بداية سبتمبر، ومعرض لوس أنجليس المجدول في منتصف نوفمبر.