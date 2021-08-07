إلغاء معرض نيويورك للسيارات بشكل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 12:18 مساء

أُعلن بشكل رسمي إلغاء فعاليات معرض نيويورك للسيارات2021 وذلك قبل أسبوعين فقط من افتتاحه، يأتي هذا القرار في سياق فرض مدينة نيويورك قيودًا جديدة على التجمعات بسبب انتشار سلالة «دلتا» الأقوى لفيروس «كورونا».

هذا الإلغاء المفاجئ سيؤدي إلى اضطراب في خطط عشرات الشركات التي عزمت على تدشين واستعراض بعض أهم موديلاتها في المعرض المرموق، خاصة في المجال الكهربائي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أهم الموديلات التي كان من المتوقع تدشينها هناك هي نيسان Z الجديدة وسوبارو WRX الجيل الجديد كليًا، والآن سيتم تدشينهما إلكترونيًا كما اعتدنا على مدار آخر 18 شهر.

لكن السؤال هنا، هل سيؤثر هذا الإلغاء على المعارض الأخرى؟، وأهمها معرض ميونخ للسيارات المجدول في بداية سبتمبر، ومعرض لوس أنجليس المجدول في منتصف نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
لابورتا: تمديد عقد ميسي كان سيشكل «مخاطر مالية» لبرشلونة
رياضة عالمية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم