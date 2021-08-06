كيف تحافظ على طلاء سيارتك صيفا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 12:35 مساء

يمكن لحرارة الشمس أن تؤدي إلى تلاشي طلاء السيارة، بسبب التعرض المستمر وتراكم الملوثات والحرارة المرتفعة وغيره من العوامل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل الأسطح المطلية.

ومن أجل الحفاظ على لون طلاء السيارة وحمايته من البهتان والتآكل، من الأفضل تطبيق النصائح التالية قدر الإمكان، وفق «عالم السيارات».

نصائح للحفاظ على الطلاء:
يجب غسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ وغيرها من المواد المسببة للتآكل.

يمكن الاستعانة بتقنية «غسيل الضغط» من أجل إزالة الأوساخ من المناطق التي يصعب تنظيفها، مثل الفجوات بين الزجاج الأمامي والجسم، تحت المصدات وغير ذلك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادة.

اللجوء إلى استخدام الشمع على الطلاء، من شأنه أن يؤدي إلى لمعة ووظيفة الطلاء وعمره الافتراضي. هذه المهمة لن تأخذ من وقتك أكثر من نصف ساعة عمل.

للوقاية من الأضرار المحتملة ينصح خبراء السيارات بدهان طلاء السيارة بطبقة أولية من الشمع الصلب، ثم دهانه بمادة تلميع ثم بطبقة عازلة. وتوفر هذه الطبقة العازلة حماية أكيدة وفعالة للطلاء ضد الأخطار التي تحدق به في فصل الصيف لمدة تصل إلى نصف عام، وذلك تبعا لجودة الشمع الصلب المستخدم.

من المفضل دائما البحث عن مكان مظلل لركن السيارة، فالظل يبعد أشعة الشمس الساطعة ويخفض من ارتفاع حرارة الهيكل وإمكان تأثر الطلاء مع مرور الوقت. ولكن إذا كان لا مفر من وضع السيارة في الأماكن المشمسة، عليك عزيزي السائق بهذه الحالة القيام بتغطية السيارة.

عملية وضع غطاء على السيارة تقلل من كمية الحرارة التي تتلقاها السيارة على الهيكل الخارجي وداخل المقصورة. لن يكلفك غطاء السيارة الكثير من المال، وهو متاح بعدة أحجام وألوان ويمكن الحصول عليه بسهولة من أي متجر متخصص ببيع معدات وزينة السيارات.

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