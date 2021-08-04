صور مسربة جديدة لداخلية جينيسيس GV60

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 12:01 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

رصدت صور تجسسية جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا بدون تمويهات في كوريا الجنوبية.

ويبدو أن جينيسيس كانت تجهز السيارة لإعلان تلفازي قادم كما هو واضح من الكاميرات المحاطة بها، وتركز الصورة المرفقة على خلفية السيارة بتصميم انسيابي أنيق وذلك وفقا لموثع «موتوراتي».

وسترتكز GV60 الكهربائية على نفس منصة E-GMP لهيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، مع توقعات بتزويدها ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد ودفع خلفي بشكل قياسي، مع توافر محركين كهربائيين ودفع كلي للفئات الأفخم.

الفئة الأساسية للسيارة ستتمتع بقوة لن تقل عن 225 حصانا، وسيصل مدى السيارة إلى حوالي 500 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية شحن 70% من البطارية خلال ربع ساعة تقريبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021