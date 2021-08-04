صور مسربة جديدة لداخلية جينيسيس GV60

(أرشيفية: الإنترنت)

رصدت صور تجسسية جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا بدون تمويهات في كوريا الجنوبية.



ويبدو أن جينيسيس كانت تجهز السيارة لإعلان تلفازي قادم كما هو واضح من الكاميرات المحاطة بها، وتركز الصورة المرفقة على خلفية السيارة بتصميم انسيابي أنيق وذلك وفقا لموثع «موتوراتي».



وسترتكز GV60 الكهربائية على نفس منصة E-GMP لهيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، مع توقعات بتزويدها ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد ودفع خلفي بشكل قياسي، مع توافر محركين كهربائيين ودفع كلي للفئات الأفخم.



الفئة الأساسية للسيارة ستتمتع بقوة لن تقل عن 225 حصانا، وسيصل مدى السيارة إلى حوالي 500 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية شحن 70% من البطارية خلال ربع ساعة تقريبًا.