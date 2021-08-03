صور تجسسية لسيارة فورد موستانج الجديدة

رصدت صور تجسسية نسخة مجهولة من سيارة فورد موستانج Mach E في أثناء اختباراتها بتمويهات كثيفة.

أكثر ما يلفت الانتباه في سيارة الاختبار هو زيادة ارتفاع الركوب، مما يشير إلى أن السيارة ستحصل على قدرات أفضل للطرق الوعرة، كما تحصل السيارة على مصابيح خلفية أعرض وبروز واضح للعجلات وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

لا تفاصيل أكثر، ففي الوقت الذي تسعى فورد لتحسين سوق موستانج Mach E فقد تكون هذه نسخة جديدة من السيارة، أو قد تكون فورد تختبر قاعدة عجلات جديدة تحت هيكل سيارة معروفة.

من المتوقع أن تكون السيارة هي سيارة لنكولن، الذراع الفاخرة من فورد، في مراحل مبكرة من اختبار سيارتها الكهربائية.