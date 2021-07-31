أودي تشوق لسيارتها الاختبارية الجديدة

مع اقتراب التدشين، قامت أودي بنشر صور تشويقية لسيارتها «سكاي سفير» الاختبارية المنتظر تدشينها في 10 أغسطس االمقبل.



سيارة أودي التي تأتي بتصميم مستوحى من سيارات هورش 853A الكلاسيكية البديعة بمقدمة طويلة جدًا وخلفية منحوتة بأناقة، وستحصل السيارة على داخلية فاخرة بمواد عالية الجودة وتقنيات بالغة التطور، ومن المتوقع أن تكون السيارة كهربائية، ما يعني أن المقدمة الطويلة هي مجرد عنصر جمالي ولا تغطي محرك داخلها وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وتريد أودي أن تجمع بين القيادة الممتعة الرشيقة، مع إمكانية تفعيل القيادة الذاتية بالكامل وتحويل المقصورة إلى مكان للاسترخاء والمحادثة.



وتعتبر سيارة أودي «سكاي سفير» واحدة من ثلاث سيارات اختبارية قادمة لأودي تشمل «جراند سفير» و«أوربان سفير»، والتي تجسد استراتيجية العلامة لإعادة ابتكار التنقل بشكل جذري، مع تزويد جميع السيارات بتقنيات تسمح لها بالتعرف على الملاك وميولهم.