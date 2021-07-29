سيارة صينية تتحدى «تويوتا» رباعية الدفع (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 02:34 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أزاحت شركة «Haval» الصينية الستار عن «H9» الجديدة كليا التي يرى العديد من المحللين أنها ستكون منافسًا قويًا لسيارات «Land Cruiser» الشهيرة من «تويوتا».

وتختلف المركبة الجديدة بشكل ملحوظ عن مركبات «H9» السابقة من «Haval»؛ إذ اكتسبت مظهرًا أكثر أناقة ويوحي بالقوة من خلال الواجهة الأمامية الكبيرة المزودة بشبك عريض مطلي بالكروم، كما حصلت المركبة على مصابيح مميزة جدًا تعتمد على تقنيات LED، وفق «روسيا اليوم».

وداخليًا حصلت هذه السيارة على العديد من ملامح الفخامة؛ إذ تزينت قمرتها بالكروم والخشب الفاخر، واكتست المقاعد بالجلد الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية كبيرة.

وجهزت «Haval» مركبتها بأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد ودرجة حرارتها، نظام تشغيل عن بُعد، وحساسات للضوء والمطر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تطرحها بعدة محركات، منها محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانًا، ومحركات توربينية بعزم 245 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع أو ثماني سرعات.

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