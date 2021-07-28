تعرف على سعر سيارة مكلارين الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 03:44 مساء

أزاحت مكلارين الستار عن أقوى سيارة كشف في تاريخ الشركة وهي سيارة 765LT سبايدر بمحرك 4.0 لتر V8 توين تيربو بقوة 765 حصانًا وعزم 800 نيوتن متر.

سيارة مكلارين الجديدة تتسارع من الصفر إلى 97 كلم\س في 2.7 ثانية فقط، وإلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية، وإلى 200 كلم\س في 7.2 ثانية فقط، وعملت مكلارين الكثير من أجل تخفيف وزن نسخة الكشف بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون في مكونات الجسد، ونظام العادم التيتانيوم الأخف وزنًا من الفولاذ بـ 40%، والزجاج الأنحف.

سيارة مكلارين التي تزن 1388 كيلوغرامًا فحسب بنسبة 598 حصانًا لكل طن، وهي أفضل نسبة وزن-قوة في فئتها، ويمكن سحب ورفع السقف الكربوني للسيارة خلال 11 ثانية فحسب، وتشمل مواصفاتها الأخرى مقاعد رياضية من ألياف الكربون، وكونسول أوسط كربوني، وجلود ألكانتارا خفيفة الوزن.

تعزم شركة مكلارين لصنع 765 نسخة فحسب من 765LT سبايدر الجديدة بسعر يبدأ من 382.500 دولار.

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