أول صور لجديد كيا سبورتاج 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 12:02 مساء

نشرت الصانعة الكورية «كيا» مجموعة صور واقعية لسيارتها سبورتاج 2022 الجديدة كليًا، وهي ثاني أنجح SUV كورية على الإطلاق بعد كيا سورينتو2021.

كيا سبورتاج 2022، ستحصل على عدة محركات تشمل محرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 177 حصانا وعزم 264 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، ومحرك ديزل 2.0 لتر تيربو بقوة 183 حصانا وعزم 416 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات وذلك وفقا لموقع «القيادي».

مع تحسين إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة للسيارة بفضل اتصالها لمنصة N3 الجديدة، وتدعم السيارة وضعيات قيادة متعددة تشمل الرمال والوحل والثلوج والوضعية الاقتصادية وسبورت والراحة والوضعية الذكية للمدن، مع نظام تحكم كهربائي ذكي في نظام التعليق لتوفير أقصى درجات الراحة وضبط التعليق بشكل أوتوماتيكي أثناء القيادة.
 

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