بي إم دبليو X7 تظهر أثناء اختبارها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 04:08 مساء

قبل فترة وجيزة، رصدت صور تجسسية سيارة بي إم دبليو X7 المحدثة مغطاة ببعض التمويهات، وليعيد المصورون الكرة ولكن هذه المرة مع التقاط صور للمقصورة الداخلية.

عند مقارنة السيارة الحالية، فإن الإصدار الجديد سيحصل على شاشتين منحنيتين لأجهزة القياس الرقمية والنظام الترفيهي، وهو أمر ليس مفاجئًا لأنها تتوافق مع تصميم i4 وiX، وفي iX، فإن شاشة النظام الترفيهي تأتي بمقاس 14.9 بوصة، وشاشة أجهزة القياس تأتي بمقاس 12.3 بوصة، ويُذكر أن الإصدار الحالي يحصل على شاشتين أيضًا بمقاسات 12.3 بوصة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

خارجية السيارة تتميز بمصابيح أمامية مقسمة جديدة كليًا، وأظهرت اللقطات التجسسية أيضًا أنها ستُستخدم في الفئة السابعة الجديدة وطرازات أخرى، كما يبدو الشبك الأمامي أكبر قليلًا، وغطاء المحرك منحوتًا بشكل أكبر، كما أعيد تصميم مآخذ الهواء، وفي الخلف، حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة وأنابيب عادم معاد تصميمها.

من غير المرجح حصول المحرك على أي تعديلات؛ حيث تستمد السيارة قوتها حاليًا من محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر توربو يولد قوة 335 حصانا و447 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن طراز M50i الأكثر قوة يحتوي على محرك مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة 523 حصانا و750 نيوتن. متر من عزم الدوران.

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