تعرف إلى جديد نيسان فرونتير 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 12:10 مساء

كشفت الصانعة اليابانية نيسان عن سيارتها البيك أب المتوسطة نيسان فرونتير 2022 بتصميم عصري ومحركات جديدة.
نيسان فرونتير 2022، حصلت في الواجهة الأمامية على شبك رياضي ومصابيح أكثر جرأة، ويوحي تصميم السيارة المضلع بمستوى جديد من الأداء وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وفي الداخل حصلت على مقاعد جديدة وكونسول وسطي حديث مع مقابض أيدي متعددة للصف الأمام.
وفي الفئات العليا سيحصل الركاب على أنظمة ترفيهية ودعم للهواتف الذكية مع شاحن لاسلكي وعزل صوتي محسن للهدوء والراحل داخل السيارة.
بالنسبة لخيارات المحركات في نيسان فرونتير 2022، فقد حصلت على محرك جديد 3.8 لتر V6 ينتج 310 (حصان) و381 نيوتن-متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ويمكن طلب نظام الدفع الكلي اختياري.

تقدم فرونتير الجديدة أنظمة مساعدة السائق بما فيها نظام فرامل الطوارئ، اكتشاف المشاة، التحذير من النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، نظام التحذير من تغيير المسار، ومساعد الضوء العالي، ونظام مثبت السرعة المتكيف وحتى تقنية التعرف على إشارات المرور.

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