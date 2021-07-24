صور مسربة لـ«كيا تيلورايد» 2023

رُصدت صور سيارة (كيا تيلورايد 2023) المحدّثة أثناء اختبارها في الطرق العامة في كوريا بتحديثات جمالية متعددة، ونشاهد الآن تصميمًا تخيليًا للسيارة مبنيًا على الصور التجسسية التي تم التقاطها.

بالنسبة للشكل الخارجي؛ فإن التحديثات جاءت صغيرة نسبيًا ولكن يمكن ملاحظتها، أهمها رسومات داخلية جديدة للمصابيح الأمامية وتصميم أكثر بروزًا للشبك الأمامي وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

في الخلف نشاهد المصابيح الخلفية للسيارة وعلى ما يبدو أنها لن تحصل على تغييرات مهمة، ولكن تظل السيارة في مراحل التطوير الأولية وسنعلم المزيد عنها مع استمرار اختبارها ومتابعة العدسات التجسسية لها.



التصميم العام للسيارة كما هو بدون تغييرات جذرية وهذا أمر طبيعي نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته الـ SUV في الأسواق العالمية.. ومن المتوقع تدشين كيا تيلورايد 2023 المحدثة في الأشهر الأولى من العام المقبل.