ما هي سعة خزان الوقود القياسية في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 01:25 مساء

يعد خزان الوقود جزءا أساسيا من نظام المحرك، في سيارتك، والذي يحتوي على الوقود القابل للاشتعال.

ومعظم السيارات المدمجة يمكن أن تحمل من الوقود ما بين 45 و65 لترا، حسب «عالم السيارات».

ومع ذلك، فلدى سيارات الدفع الرباعي والشاحنات خزانات أكبر، في حين أن حجم الخزان يكون أصغر بالنسبة للسيارات الصغيرة.

خزان ثانوي
لدى بعض المركبات خزان وقود ثانوي يسمى الخزان الإحتياطي، الذي يحتوي على ما يقرب من 15٪ من قدرة الخزان الأساسي. ومع ذلك، فإنه بالإمكان العثور عليه فقط في المركبات القديمة أو تلك المصممة للاستخدام الخاص والمسافات الطويلة.

بيانات الغطاء
عليك قراءة الكتابات على غطاء خزان الوقود لمعرفة قدرة سيارتك. إذا رأيت عبارة 60L، فهذا يعني أنه يمكن أن تحتوي على 60 لترا من الوقود. في السيارات الحديثة، هذه الكمية تشمل الخزان الاحتياطي، الذي يشير فقط إلى المستوى الذي سوف يتم فيه تشغيل ضوء إشارة خزان الوقود للتحذير حول المستوى المنخفض للوقود.

تفريغ الخزان
يجب أن تعرف أيضا أنك لن تكون قادرا على تفريغ الخزان لأن المحرك سوف يتوقف عن العمل عندما تكون هناك خمسة إلى عشرة لترات متبقية. إلى جانب ذلك، فإن لترا أو لترين من الوقود لن يكونا صالحين للاستخدام لأن الإبقاء على هذه الكمية من شأنه أن يؤدي إلى تجمع الرواسب في القاع.

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