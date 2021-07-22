«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 05:00 مساء
مدير «دايملر» أولا كيلينيوس خلال مؤتمر صحفي في شتوتغارت، 11 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة «دايملر» الألمانية لتصنيع السيارات، استعدادها لتحويل إنتاجها بالكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030، في سياق استراتيجية استثمار بقيمة 40 مليار يورو خلال العقد الجاري.

وتعتزم الشركة المنتجة لسيارات «مرسيدس-بنز» تشغيل ثمانية معامل في العالم لخلايا البطاريات، وهي عنصر أساسي للمركبات الكهربائية، في مؤشّر إلى تخلّي صناعة السيارات عن مصادر الوقود التقليدية في ظلّ تشديد المعايير البيئية، وفق «فرانس برس».

وقال مدير«دايملر» أولا كيلينيوس: «سنكون على أهبة الاستعداد لتحوّل الأسواق بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد»، كاشفًا عن «إعادة تخصيص لرأس المال على نطاق واسع»، في وقت تستعدّ المجموعة لانفصال أحد فروعها عنها.

فمن المرتقب إدراج أسهم «دايملر تراكس» للمركبات الثقيلة في البورصة باعتبارها شركة مستقلّة بحلول نهاية العام.

وستخصص الشركة 40 مليار يورو في أقل من 10 سنوات لتطوير النماذج الكهربائية في «مرسيدس-بنز كارز أند فانز».

ومن المرتقب تخفيض الاستثمارات في التكنولوجيات الحرارية والهجينة بنسبة 80% بين 2019 و2026.

وتتوقّع «مرسيدس» أن تبلغ حصّة السيارات الكهربائية والهجينة في المبيعات العالمية للمركبات 50% على الأقلّ في 2025، في مقابل 25% سابقًا.

وتنوي «دايملر» أيضًا الاستحواذ على شركة «ياسا» البريطانية الناشئة المتخصصة في المحركات الكهربائية.

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