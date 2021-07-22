بالفيديو: الصين تطرح سيارة سيدان أكثر فخامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 04:23 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Dongfeng» الصينية عن سيارتها الجديدة التي صنّفها الكثيرون من بين أكثر مركبات السيدان تميُّزًا وفخامة لهذا العام.

وحرص مصممو سيارة «Aeolus Yixuan Max» على الاعتناء بأدق التفاصيل لتكون هذه المركبة مميزة بشكل ملحوظ من حيث الشكل، وتحمل في ملامحها روح الفخامة والتطور في الوقت نفسه، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت هذه السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و79 سنتيمترا، عرضه 187 سم، ارتفاعه 147سم/ والمسافة بين محوري العجلات فيه 277 سم، كما جهزت بسقف بانورامي كبير وأنيق التصميم، أما قمرتها فزودت بمقاعد جليدية مريحة تتسع لخمسة ركاب.

وحصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشتين، إحداهما تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى بمقاس 12.3 بوصة، كما منحتها الشركة المصنعة حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل عن بُعد، وأنظمة قيادة مختلفة تناسب جميع أنواع الطرقات.

وستطرح «Aeolus Yixuan Max» بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، وتخولها من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 210 كلم/سا.

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بالفيديو: الصين تطرح سيارة سيدان أكثر فخامة