الكشف عن سيارة «سوبارو» الجديدة للطرق الوعرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 02:20 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت «سوبارو» الستار أخيرا عن سيارة «Outback» الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل المركبات القادرة على مختلف أنواع الطرق.

وتتميز السيارة الجديدة عن نماذج «Outback» السابقة بهيكل أكبر بقليل، طوله 4 أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 187 سم، ارتفاعه 167 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 274 سم، فضلا عن أن صندوقها أصبح أكبر وأتى بسعة 522 لترا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة الجديدة على العديد من التعديلات على التصميم الخارجي لتبدو أكثر قوة وحداثة من نماذج «Outback» التي طرحت من قبل، كما أصبحت قمرتها أوسع وازدادت المسافة بين صفوف المقاعد بمقدار 11 ملم.

وجهزتها «سوبارو» بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية كبيرة، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة قيادة مختلفة منها مخصص للتنقل داخل المدن ومنها للسير على الطرقات الوعرة أو الطرقات المغطاة بالأوحال والرمال والثلوج.

وستطرح هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 188 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9.6 ثا، والوصول إلى سرعة قصوى 206 كلم/سا.

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