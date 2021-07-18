تعرف على سيارة أستون مارتن الخارقة الجديدة

قامت صانعة السيارات الخارقة أستون مارتن بإزاحة الستار عن النسخة الإنتاجية لسيارة فالهالا الخارقة، والتي ستستبدل محرك 3.0 لتر V6 المعلن عنه مسبقًا لمحرك 4.0 لتر توين تيربو V8 جديد كليًا.

غالبًا هو نسخة مختلفة لمحرك V8 المستخدم في AMG GT بلاك سيريس، والتي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في مضمار نوربورغرينغ.

كما تستعين السيارة بمحركين كهربائيين إضافيين لرفع القوة الإجمالية لفالهالا إلى 937 حصانًا والعزم إلى 1000 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س خلال 2.5 ثانية فحسب بسرعة قصوى 330 كلم\س، مع نظام دفع خلفي.

من المرجح أن أستون مارتن تريد كسر الرقم القياسي الحالي للسرعة في مضمار نوربورغرينغ خلال تجارب قادمة، وتأتي السيارة بناقل أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات تم تصميمه خصيصًا للسيارة، وتُدعم فالهالا بمدى كهربائي صافي 15 كيلومترًا فحسب.

وتتجهز أستون مارتن لطرح «فالكيري» سوبركار الأكثر قوة خلال أسابيع، بالإضافة إلى تطويرها لسوبركار أخرى ستعيد إحياء اسم «فانكويش».