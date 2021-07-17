هيونداي تكشف إلنترا 2022

كشفت الصانعة الكورية هيونداي سيارتها إلنترا N موديل 2022 بتحديثات رياضية ومحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 276 حصانًا وعزم 392 نيوتن متر.

يأتي محرك هيونداي إلنترا 2022 متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.3 ثانية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وحصلت السيارة على نظام تعليق متكيف إلكترونيًا لتحسين الراحة والتوجيه أثناء القيادة وخفض الإزعاج الصوتي، مع زيادة ثبات السيارة مقارنة بإلنترا القياسية.

تأتي هيونداي إلنترا N بنظام ترفيهي محدث، وتقدم هيونداي تطبيق «هيونداي N» لمتابعة حالة السيارة ووظائفها المختلفة بسهولة عبر الجوال.

بالنسبة للتصميم الخارجي فقد حصلت إلنترا N على لمسات أكثر جراءة من إلنترا القياسية، بمصدات جديدة وفتحات أكبر حجمًا وجناح خلفي مثبت ومصابيح خلفية مستوحاة من الفورمولا 1 وجنوط جديدة.