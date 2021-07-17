عطر برائحة البنزين من فورد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 12:22 مساء

تعمل بعض شركات السيارات في مجالات أخرى غير صناعة السيارات كي تتوسع في تجارتها وتجني المزيد من الأرباح، وها هي فورد تعلن عن صنع عطر فاخر جديد برائحة البنزين.

وتهدف فورد من صناعتها لهذا العطر إلى استعادة الشعور الحسي المرتبط برائحة سيارات البنزين لسائقي السيارات الكهربائية الذين يحنون للماضي، ويقول رئيس قسم تواصل المنتجات لفورد في أوروبا، السيد جاي وورد، إن العطر سيحقق نجاحًا حقيقيًا لأن إحصاءات فورد الداخلية كشفت عن التعلق العاطفي للكثير من سائقين بالمشاعر الحسية المرتبطة بسيارات البنزين، وترى فورد أن العطر العابق برائحة البنزين قد يسد هذا الفراغ الحسي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

العطر لا يكتفي بالبنزين فقط؛ بل تم استخلاص عناصره أيضًا من المطاط وعناصر حيوانية مقلدة لرائحة الأحصنة.

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