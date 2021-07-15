رباعية دفع هندية.. بسعر لا يصدق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 12:18 مساء
الهند تطلق السيارة «Mahindra Bolero Neo» (الإنترنت)

طورت شركة Mahindra الهندية سيارة ضمن فئة المركبات الرباعية الدفع، ولكن بسعر تنافسي للغاية.

وتأتي سيارة Mahindra Bolero Neo الجديدة بهيكل كروس أوفر بتصميم بسيط وعملي، طوله 4 أمتار تقريبًا، عرضه 179 سم، ارتفاعه 181 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 268 سم، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «موتو ون».

وحصلت قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، كما جهز صندوق الأمتعة فيها بمقعدين قابلين للطي يمكن الاعتماد عليهما لنقل راكبين إضافيين وقت الحاجة، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بشاشة لمسية يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا الحديثة.

كما زودت المركبة بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأزرار داخلية للتحكم بتوجيه إضاءة المصابيح، وجهز مقودها بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وجهزتها Mahindra بمحرك توربيني بثلاث أسطوانات يعمل بالديزل، سعته 1.5 ليتر قادر على توليد عزم يعادل 100 حصان، وستطرحها في الأسواق العالمية بسعر 11500 دولار تقريبًا.

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