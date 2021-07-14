7 علامات تدل على تلف مكابح السيارة

تعتبر منظومة المكابح (الفرامل) أحد أهم الأجزاء التي تتوقف عليها نسبة الأمان في السيارة، خاصة أثناء التعرض إلى أي أمر طارئ أثناء القيادة على الطرق السريعة، الأمر الذي يوجب الاهتمام بهذا الجزء في السيارة وإجراء الصيانات الدورية لها في المواعيد المحددة وذلك لضمان السلامة وتحقيق أعلى معدلات من الأمان أثناء القيادة.

يتساءل الكثيرون من قائدي السيارات عن كيفية التعرف على أبرز العلامات التي تشير إلى وجود تلف في منظومة الفرامل في السيارة، ويجيب عن هذا التساؤل أحد المتخصصين في مجال صيانة السيارات، ويوضح العلامات التي تشير إلى وجود تلف في منظومة الفرامل، تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «موتوراتي»

إضاءة ضوء الفرامل

- من أبرز العلامات التي تشير إلى وجود تلف في منظومة الفرامل في السيارة هو إضاءة المؤشر الخاص بالفرامل في لوحة العدادات الخاصة بالسيارة، فعندما يضاء الضوء الخاص بالفرامل المنبه في اللوحة الأمامية للسيارة فهذا يعني أن هناك خللًا في منظومة الفرامل في السيارة، بالتالي فهي تحتاج إلى الصيانة بأسرع وقت ممكن.

انخفاض مستوى الدواسة

- هذه العلامة تعني أنّك ستشعر بأن دواسة المكابح ليست على مستوى دواسة البنزين، وهذا يدل على أنها تحتاج إلى إجراء صيانة سريعة والتوجه إلى أقرب مركز لصيانات السيارات، لتجنب التعرض إلى اي أضرار.

صلابة الدواسة

- تعد صلابة وتحجر دواسة المكابح في السيارة من أبرز العلامات التي تشير إلى حدوث تلف في منظومة الفرامل في السيارة، فعند الضغط بقدمك على الدواسة ستشعر بأنها أكثر صلابة مما كانت عليه سابقًا، وفي هذه الحالة تجد نفسك بحاجة إلى أن تضغط بكامل قوتك حتى تستجيب سيارتك وتخضع للوقوف، في هذه الحالة يجب التوجه سريعًا إلى إحدى مراكز الصيانة للتغلب على هذه الأعطال وتغيير الأجزاء التالفة منها في أسرع وقت ممكن ، لتفادي التعرض إلى أي أخطار أثناء القيادة على الطرق.



صوت الصرير

- من أبرز العلامات التي تشير إلى تلف منظومة الفرامل في السيارة هو حدوث صوت صرير عند الضغط على المكابح، وأحيانًا يؤدي هذا العيب إلى انحراف السيارات أثناء القيادة على سرعات عالية، مما يشير إلى وجود تلف في منظومة الفرامل في السيارة، ويتوجب على قائد السيارة سرعة التوجه إلى أقرب مركز للصيانة، للوقوف على سبب الأعطال وإصلاحها في أسرع وقت ممكن، تفاديًا للتعرض من مزيد الأعطال في منظومة الفرامل (المكابح) في السيارة.



سرعة الكبح

- عندما تكون المكابح (الفرامل) في السيارة في حالة سيئة، عادة ما يصبح حساسيتها شديدة للغاية، بحيث تعمل بشكل قوي جدًّا حتى عند أقل ضغط يحدث على الدواسة الخاصة بها في السيارة.



اهتزاز السيارة أثناء الضغط على دواسة

- عند الضغط بقوة على دواسة المكابح ستشعر باهتزاز أو رعاش قوي في السيارة.



الانسحاب إلى أحد جوانب الطريق

- ستلاحظ أن السيارة تنسحب إلى جانب سيارة أخرى أو إلى أحد جوانب الطريق عند استخدام الفرامل.