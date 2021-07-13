صور جديدة لـ«جينيسيس G90»

دخلت العلامة الفاخرة «جينيسيس» السوق الأوروبي وهي على وشك الافتتاج الرسمي لعديد الوكالات لها في بريطانيا وسويسرا وألمانيا التي تتواجد بها كبرى العلامات الفاخرة «مرسيدس» و«أودي» و«بي إم دبليو».

تريد «جينيسيس» طرح منافس قوي لـ«إس كلاس» والفئة السابعة وA8، وتعمل «جينيسيس» على تطوير الجيل الجديد كليًّا من G90 سيدان الرائدة مع ظهورها أكثر من مرة أثناء اختبارها في أوروبا، والآن نرى صورًا تخيلية للسيارة الجديدة بناء على أحدث الصور التجسسية لها وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية المزدوجة LED الأيقونية لـ«جينيسيس»، مع شبك أمامي ضخم ولمسات كروم وجنوط أنيقة وتصميم فاخر عام للخارجية.

من المرجح إيقاف محرك 5.0 لتر V8 الحالي للسيارة لصالح محرك 3.5 لتر V6 جديد بقوة 380 حصانًا، وعزم 530 نيوتن/ متر ضمن خيارات أخرى.

