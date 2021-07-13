5 علامات تدل على تلف مضخة المياه

تعد مضخة المياه من الأجزاء الرئيسية في أي سيارة، كونها تلعب دورا مهما في حماية المحرك من التلف، وذلك عن طريق منع ارتفاع درجة الحرارة به، من خلال تدوير المياه وضخ سائل التبريد باستمرار للمحرك، مما يحافظ على ثبات درجة حرارة داخل المحرك.

وتعطل مضخة المياه تسبب ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة في المحرك مما يؤدي إلى تعرضه للمشاكل والتلف، لذا سوف نستعرض لكم اليوم عددا من النصائح للتحقق من مدى سلامة مضخة المياه:

التحقق من وجود تسرب مياه

- قم بركن سيارتك على أرضية خرسانية نظيفة مستوية، ثم قم بوضع ورقة كبيرة فاتحة اللون أسفل المحرك، ثم في الصباح تأكد من وجود مياه على الورقة أم لا، في حال وجدت الورقة مبللة فإن هذا يدل على وجود تسرب من مكان ما في المحرك، قد يكون من المضخة أو أنابيب التبريد أو أنابيب السخان أو سدادات التجميد، وللتأكد ننتقل للفحص والاختبار التالي.



افحص أسطوانة وسير المضخة

- قم بفحص الأسطوانة وسير المضخة، في حال كان السير مرتخيا فقد يكون هو سبب المشكلة ويكون في حاجة إلى التغير.

قم بفتح غطاء السيارة الأمامي، وقم بتشغيل السيارة ثم استمع إلى صدور صوت مختلف من المحرك مثل الصفير أو صوت أحزمة المحرك التالفة، تلك الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية مضخة الماء.



فحص المضخة من الخارج

- تحسس المضخة من الخارج، فإذا وجدت آثار مياه فهذا يدل على وجود تسرب مياه من المضخة.



ارتفاع درجة حرارة المحرك وإضاءة المؤشر

- عندما تتلف مضخة الماء أو تنخفض كفاءتها ستجد أن مهمتها الأساسية، وهي تبريد محرك السيارة ستنخفض، مما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ، وإضاءة مؤشر الحرارة في الطبلون بصورة مستمرة، وقد تلاحظ أن المسافات القصيرة التي تستخدم فيها سيارتك ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل سريع.



إضاءة لمبة المبرد

- تدل إضاءة لمبة المبرد على وجود مشكلة في خزان المبرد أو أن مضخة المياه تعرضت للتلف.

