ضعف تبريد مكيف السيارة.. أسبابه وعلاجه

يعتبر مكيف السيارة من أهم وسائل الراحة خاصة في فصل الصيف وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تسيطر على أجواء هذا الصيف في بلادنا العربية.

ولكن قد يفاجأ بعض قائدي السيارات بضعف تبريد مكيف السيارة وكذلك ضعف الهواء الذي يصدر منه، وهو الأمر الذي لا يُمكِن التكييف من تأدية عمله بالشكل المثالي ويقلل من فعالية التبريد داخل مقصورة السيارة.

ويكشف الخبراء بعض الأمور التي قد تؤثرفى تبريد مكيف السيارة وتكون بحاجة إلى حل سريع لإعادة المكيف إلى فعاليته مرة أخرى.

وتتركز مشكلات ضعف تبريد مكيف السيارة فيما يلي:

- ضعف الكمبروسور (ضاغط الهواء) أو انتهاء عمره الافتراضي.

- كسر أو انسداد مكثف مكيف السيارة.

- انخفاض أو تسرب غاز الفريون المسؤول عن التبريد.

- ارتفاع درجة حرارة جسم السيارة بشكل يفوق قدرة المكيف.

- انسداد فلتر الهواء الخاص بالمكيف.

- تسريب في مبردات المكيف.

- تعطل مروحة المكيف.

- تسرب سائل التبريد بالمكيف.

- خلل في النظام الكهربائي للسيارة.

و عن حلول ونصائح لزيادة تبريد مكيف السيارة نقدم إليك الخطوات التالية:

- يجب الحرص على إجراء صيانة دورية للتكييف مع تغيير الفتلر الخاص به بصورة دورية.

- التأكد من أن نسبة غاز الفريون الموجودة في مكيف السيارة تمكنه من القيام بدوره بفعالية.

- التأكد من سلامة مروحة الثلاجة وفحصها وصيانتها بشكل منتظم.

- فحص الكومبروسر "ضاغط الهواء" وقياس قوة ضغطه واستبداله في حالة فقده لقوته.

- تجنب ركن السيارة لفترات طويلة في أشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف لكي لا ترتفع درجة الحرارة بشدة داخل السيارة.

- فتح الزجاج في بداية عمل المكيف لطرد الهواء الساخن ثم غلق الزجاج للاستمتاع بتبريد المكيف.

تحذيرات من استخدام مكيف السيارة بشكل خاطئ.

- يحذر خبراء السيارات من استخدام المكيف بشكل خاطئ خاصة مع استهلاكه بشكل كثيف تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في الوطن العربي.

- ويتسبب استخدام مكيف السيارة بشكل خاطئ في استهلاك الكثير من الوقود وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ونفاذ الوقود بشكل أسرع.

- وقدم نادي السيارات الألماني نصائح لاستخدام مكيف الهواء بشكل سليم في الصيف حتى لا يتسبب في إهدار الوقود ويزيد من تكاليف السيارة.

- وكشف خبراء السيارات في ألمانيا عن أرقام دقيقة لمقدار استهلاك الوقود في حالة استخدام المكيف مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف.

- وأوضحوا بأن معدل استهلاك الوقود يكون بين 2.5 إلى 4 لترات لكل 100 كيلومتر في بداية التبريد.

- فيما ينخفض معدل الاستهلاك لمتوسط لتر إلى 2 لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، بينما يقل إلى 0.2 إلى 0.7 لتر لكل 100 كيلومتر خارج المدينة.

- كما قدم نادي السيارات الألماني نصائح لتقليل استهلاك الوقود أثناء استخدام المكيف نرصدها فيما يلي:

فتح الأبواب والنوافذ

- قبل تشغيل السيارة، افتح الأبواب والنوافذ لدقائق حتى تخرج الهواء الساخن المحبوس في المقصورة خلال فترة توقفها.

إبدأ بالمروحة

- عند التحرك بالسيارة من الأفضل تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة قبل تشغيل المكيف حتى يساعد في دفع بقايا الهواء الساخن ويتمكن المكيف من تأدية وظيفته بشكل أسرع.

المكيف للمسافات الطويلة

- في حالة القيام برحلة قصيرة أقل من 5 كيلومترات، فمن الأفضل عدم الاعتماد على المكيف والاكتفاء بفتح النوافذ لأن المكيف يستهلك الكثير من الوقود خلال هذه الفترة.