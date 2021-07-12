صور جديدة لـ بي إم دبليو X7

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 12:13 مساء

من الآمن القول إن تصميمات بي إم دبليو كانت مثيرة للجدل مؤخرًا، سواءً بسبب الشبك الأمامي العملاق أو المصابيح الخلفية الفريدة، وها هي الشركة تستعد لتصميم آخر مثير للجدل؛ حيث تعمل على نسخة فيس ليفت من X7 بتصميم مُحدّث والتي التقطت العدسات التجسسية صورًا لها مؤخرًا.

ظهر تصميم تخيلي جديد يُظهر ما قد تبدو عليه السيارة عند تدشينها؛ حيث تحصل على مصابيح أمامية ليد نهارية موضوعة أعلى المصابيح الأمامية الرئيسية، مع تغييرات أخرى عديدة تخطط بها الشركة إبراز فخامة الطراز وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

يُذكر أن بي إم دبليو كشفت عن X7 في أكتوبر 2018، لذا من المحتمل ألا تكون في عجلة من أمرها لتدشين نسخة الفيس ليفت، أما إذا أرادت تقصير عمر الجيل الحالي، فيُمكن أن يكون الكشف عنها في معرض ميونخ للسيارات 2021 الذي سيُقام في سبتمبر المقبل.
وفي الختام، يجدر بالذكر أنه لن تتبنى جميع طرازات الشركة المستقبلية المصابيح الأمامية المُقسمة؛ حيث تم التقاط صور تجسسية للفئة الخامسة الجديدة كليًا بمصابيح من قطعة واحدة.
 

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