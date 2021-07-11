جديد جيب جراند شيروكي 2022

قدمت شركة جيب نسخة الهايبرد الجديدة بالقابس من سيارتها جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد، وركزت على فئة الشاسيه القصير بصفيّ مقاعد.

تعزم جيب تحويل 70% من جميع موديلاتها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول 2025 لتتماشى مع متطلبات السوق القادمة والتي يتوقع أن تسيطر فيها السيارات الكهربائية، أما سيارة جيب جراند شيروكي الهجينة فتهدف العلامة لتدشينها في معرض نيويورك في أغسطس وطرحها لاحقًا كموديل 2022 وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

السيارة قادمة باسم «جراند شيروكي 4xe» مثل النسخ الهجينة لرانجلر وجلادياتور، كما يبدو أن جيب ستستخدم هذا الاسم 4xe للموديلات الكهربائية الكاملة للعلامة، ويمكن اعتبار الاسم علامة فرعية جديدة تحت جيب.

وأكدت جيب على تطوير نسخ كهربائية بالكامل لموديلات واجونير وجراند واجونير الفاخرة بحلول 2025، وستكشف جيب المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.