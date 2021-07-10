200 ألف دولار للحصول على بنتلي فلاينج 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 03:35 مساء

قامت العلامة الفاخرة بنتلي، بإزاحة الستار عن أحدث سيارة هجينة فاخرة في مجالها «فلاينج سبيرهايبرد» الرائدة بمحرك مشترك مع عدة سيارات أودي وبورش لأنه أقوى من محرك بنتايجا هايبرد.

وتأتي سيارة بنتلي فلاينج سبير الهجينة لتجمع بين محرك 2.9 لتر توين تيربو V6 بقوة 410 (حصان) وعزم 550 نيوتن متر ومحرك كهربائي لرفع القوة إلى 536 حصانًا والعزم إلى 750 نيوتن متر وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وتتسارع النسخة الهجينة للسيدان الرائدة من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، وتسجل سرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 285 كلم\س.

وتتميز سيارة بنتلي فلاينج سبير بمدى 700 كيلومتر عند شحن البطارية وملء الخزان بالكامل، كما تقدم مدى كهربائي صافي 40 كيلومترًا، وصرحت بنتلي إن صرفية وقود السيارة أفضل بمراحل من إصدارات فلاينج سبير الأخرى بدون توضيح أرقام.

سعر بنتلي فلاينج سبير هايبرد 2022 يبدأ من 204,000 دولار في الولايات المتحدة قبل الضرائب.

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