«فولكس فاغن» تكشف عن منافس سيارات Tiguan الشهيرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 01:30 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف وكلاء شركة «فولكس فاغن» نية الشركة توسيع سوق مبيعات «Taos» الجديدة التي صُنفت كأبرز منافس لسيارات «Tiguan» الشهيرة.

وتنفرد سيارة «Taos» الجديدة عن سيارات «فولكس فاغن» الكروس أوفر الباقية بتصمميم مميز جدًا لواجهاتها الأمامية، وشبك غطاء المبرد العريض المزيّن بخط إضاءة على كامل طوله، فضلًا عن المصابيح التي تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفر إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت هذه المركبة بهيكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 269 سم، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات.

كما حصلت هذه السيارة على عجلات بمقاس 17 إنشا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح منها عدة نسخ بمحركات مختلفة، منها محركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 150 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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