سيارة شبابية جديدة من «سيتروين»

شركة «سيتروين» للسيارات تعزز مبيعاتها مع «C3» الشبابية الجديدة (الإنترنت)

تطرح قريبًا «سيتروين» سيارات «C3» بنسخها الجديدة الشبابية، في مناطق مختلفة من العالم، حسب وكلاء الشركة.

وتتميز «C3 Aircross» الجديدة عن سابقاتها من «C3» بتعديلات تجعلها أكثر جاذبية، منها التعديلات التي طالت تصميم الواجهة الأمامية، ومصابيح الضباب التي باتت أضيق وأكثر فعالية مع تقنيات LED الحديثة، وفق «موتو وان».

وحصلت المركبة على هيكل مميز بطول 4 أمتار و15 سنتيمترًا، صمم خصيصًا ليمكنها من اجتياز الطرق الوعرة، وزود الهيكل بسقف بانورامي كبير وزجاج واسع من كافة الجوانب لمنح الركاب شعورًا بالراحة أثناء التنقل، وجهزت السيارة بعجلات بمقاس 16 و17 بوصة.

أما قمرتها من الداخل فحصلت على 6 وسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، كما زودت بواجهة قيادة مميزة ثبتت عليها شاشة لمسية يمكنها الاتصال لاسلكيًّا مع الهواتف الذكية، كما حصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، فضلًا عن حساسات للضوء والمطر مثبتة خلف الزجاج الأمامي.

وستطرح هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 82 حصانًا، ومحركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 92 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 110 أحصنة.