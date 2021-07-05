أصوات تكشف وجود أعطال في سيارتك

ثمانية أصوات تصدرها السيارة تكشف عن الأعطال (الإنترنت)

ينتج عن الاستخدام المفرط للسيارات خروج بعض الأصوات الغريبة، وبكل تأكيد نستطيع تمييز الصوت بمختلف مستوياته ومعرفة الأسباب لاتخاذ المناسب.

لذلك نقدم لكم بعض الشروحات المفيدة التي نُشرت في أكثر من موقع للسيارات، لتساعدك في معرفة ما يحدث لسيارتك، وفق «عالم السيارات».

أصوات تصدرها السيارة

1- الصفير: حزام التوقيت أو الفرامل، فمن المحتمل أن يكون السير قد انزلق من مكانه أو يكون الصوت ناتجًا من الفرامل المتآكلة.

2- الطنين: غالبًا يكون صوت الطنين بسبب مداس إطار العجلات ويرجع ذلك إلى اهتراء كابح الصدمات، وفي حالة جاء صوت الطنين من جهة خزان البنزين فقد يعني ذلك أن مضخة الوقود أوشكت على التلف.

3- الخشخشة: غالبًا يعود لارتخاء نظام العادم، وكذلك عندما يكون على اتصال طفيف بجزء آخر من السيارة مثل أسطوانة المكابح.

4- الطقطقة: السبب الرئيس وراء صوت الطقطقة قد يكون خللًا بعمود المقود الموجود بين صندوق التروس وعجلة القيادة.

5- القرقعة: السبب هنا يعود إلى أسطوانة الكلتش والتي تكمن مهمتها في المحافظة على توازن السيارة وضمان سلاسة المحرك، الصوت الناتج هو دليل على اهترائها وتآكلها.

6- التصدع: زنبرك التعليق الذي يتراوح سمكه بين سنتيمتر واحد إلى 2 سنتيمتر وهو سلك فولاذي مرن سهل التعرض للكسر، للتحقق من المشكلة اطلب أن ترفع سيارتك وإزالة إطاراتها ويفضل بأن يقوم بذلك ميكانيكي مختص.

7- الكشط: ربما هناك غصن شجرة تسحبه عن غير وعي تحت سيارتك ويقوم بالاحتكاك بعجلاتها أو أن المكابح اليدوية لا تزال نشطة أو تآكل كلي لنعل المكبح.

8- الاهتزاز: من الأرجح أن عجلات السيارة ليست متوازنة بالشكل الصحيح.