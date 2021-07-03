سيارة شبابية اقتصادية من فيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 12:11 مساء
شركة فيات تعلن عن سيارة شبابية مميزة واقتصادية (الإنترنت)

تعد السيارة «500» من Fiat واحدة من بين أكثر السيارات العملية والأقل استهلاكا للوقود، مع المحافظة على الروح العصرية والجمالية.

وتتميز المركبة الجديدة 500X عن سابقاتها من الفئة نفسها بلمسات تضفي عليها طابع السيارات الشبابية؛ إذ جُهزت بسقف متحرك يمكن فتحه للاستمتاع بالهواء النقي أثناء الرحلات والسفر، وحصلت مصابيحها على خطوط إضاءة LED مميزة تحيط بالمصابيح من الداخل، أما الهيكل فأتى بطول 3 أمتار و63 سنتيمترا، بعرض 169 سم، ليكون مناسبا للتنقل داخل المدن وعلى الطرقات المزدحمة، وفق «موتو ون».

ولم يغب طابع العصرية والأناقة عن قمرة هذه السيارة أيضا؛ إذ تزيّنت واجهة القيادة فيها بعناصر الخشب والكروم بصورة مميزة، واكتست القمرة والمقاعد بالجلد الأبيض الذي يمنح الركاب شعورا بالراحة.

كما جهزت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات، ويمكن وصل هذه الشاشة مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وزُودت أيضا بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستعمل 500X بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بسعة 1.2 ليتر وعزم 69 حصانا، ومحركات بسعة 1.4 ليتر بعزم 100 حصان.

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