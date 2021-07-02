نصائح مهمة من «جنرال موتورز»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 02:17 مساء

حتى في حال عدم قيادة سيارتك، فمن المحتمل أن تواجه بعض الأعطال، مثل نفاذ البطارية.

ولذلك احرص أثناء التزامك بالبقاء في المنزل على تشغيل سيارتك لبضع دقائق بين الحين والآخر لتجنب حدوث مشاكل فيها، وفق «جنرال موتورز».

البطارية – من الضروري تشغيل المحرك لمدة 15 دقيقة كل أسبوع، والتأكد من ركن سيارتك في منطقة مفتوحة أو ذات تهوية جيدة.

الفرامل (المكابح) – لا بد من تشغيل السيارة وتحريكها ضمن منطقة ركن السيارة واستخدام الفرامل كل أسبوع. قم بتحرير فرامل اليد إذا كانت السيارة مركونة على أرض مستوية نسبيا. سيساعد ذلك في منع تراكم الصدأ على دوارات الفرامل.

ماسحات الزجاج – عند بقاء السيارة في الخارج لفترة طويلة، يتراكم الغبار والأوساخ والصابون الجاف على الشفرات. نظف شفرات الماسحات بقطعة قماش خالية من الوبر أو بمنديل ورقي مبلل بسائل غسيل الزجاج الأمامي.

الوقود – إن ترك السيارة تنفذ من الوقود أثناء توقفها قد يضر بمضخة الوقود. يجب أن يبقى خزان الوقود في سيارتك ممتلئا حتى النصف على أقل تقدير.

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