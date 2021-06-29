«تيسلا» تكشف سعر أصغر سياراتها

تواصل الصانعة الأميركية الرائدة «تيسلا» العمل على سيارة صغيرة جديدة، ستكون دون موديل 3 وهي قادمة لمنافسة سيارات مثل «فولكس واجن ID 3».

سيارة «تيسلا» ستأتي بسعر منافس يبلغ نحو 25 ألف دولار، وحسب «تيسلا» فسوف توفر سيارتها مدى أكبر من أي سيارة منافسة ولا يقل عن 400 كيلومتر، ومن الممكن أن تصل لأكثر من 566 كيلومترًا لفئات معينة من السيارة المستقبلية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المرجح أن يتم إنتاج السيارة في مصنع الشركة الألماني للسوق الأوروبية، وفي المصنع الصيني لأسواق عالمية أخرى، أما من ناحية التصميم فستكون السيارة الجديدة مشابهة لموديل 3 ولكن بأبعاد أصغر وملامح سيارة «هاتشباك».

