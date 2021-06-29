الظهور الأول لـ«لاندروفر ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 12:08 مساء

تعمل «لاندروفر» على اختبار نسخة جديدة من سيارتها «ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد باسم 130 على الطرقات، السيارة التي ستلحق بباقي مجال «ديفندر» الذي يشمل فئة 90 ببابين وفئة 110 بصفي مقاعد.

التمويهات الخفيفة ربما تخبرنا بأن السيارة أصبحت في مرحلة متقدمة من التطوير والاختبار، وأكدت «لاندروفر» في السابق ازدياد طولها بنحو 14 بوصة مقارنة بـ«ديفندر 110» لزيادة مساحة الداخلية قدر الإمكان، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».
«ديفندر 110» توفر بالفعل خيار صف ثالث من المقاعد ولكن بمساحة صغيرة وغير مريحة بأي شكل، ما يفسر الحاجة الملحة لفئة 130 الجديدة، التي قد تمثل منافسة مباشرة لسيارة أخرى ضمن مجال «لاندروفر» نفسها، وهي «ديسكفري» المتوفرة بثلاثة صفوف مقاعد، مع العلم أن «ديفندر» و«ديسكفري» كليهما يشارك نفس المنصة، ويتم بناؤه في نفس المصنع.
 

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الظهور الأول لـ«لاندروفر ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد