صورة مسربة لـ«أستون مارتن فاكيري»

(أرشيفية: الإنترنت)

تسربت صورة سيارة «أستون مارتن فاكيري» على الإنترنت، بنسخة غامضة يبدو أنها تأتي برزمة أيروديناميكية شرسة.

الصورة التي ظهرت في موقع «أستون مارتن» الذي أتاحها للجمهور لساعات، وتبدو السيارة أكثر جرأة من النسخ الأخرى بما فيها AMR PRO وTrack Pack. تشمل التعديلات الأيروديناميكة مشتت الكربون فايبر بارز أمام السيارة، أقواس العجلات أمامية بارزمة، وتحمل أيضًا مرايا بدلًا عن الكاميرات التي تأتي للفئات الأخرى من السيارة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

لا نعرف إلى ماذا تخطط «أستون مارتن» في وقت ترفض التعليق على الإشاعات، والسب الوحيد لوجود المرايا هو كون السيارة متسابقة في سباقات التحمل، رغم أن آخر خبر رسمي يتعلق بمشاركها كان بالنفي، إلا إذا غيرت الشركة رأيها وقررت أن تفاجئ الجميع.

