صورة تشويقية لـ«إلنترا 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 12:49 مساء

أكدت الصانعة الكورية «هيونداي» أنها تعمل على سيارتها «إلنترا N» الرياضية، وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من وقت تدشين السيارة، وقد نشرت بالفعل الشركة صورًا تشويقية للسيارة.

تأتي صور «هيونداي إلنترا N» مشوقة، وفيها شيء من الغموض، ويمكن أن نشاهد الزوائد الأيروديناميكية واللمسات الحمراء هنا وهناك، وحصلت السيارة على جناح خلفي ومخارج عادم رياضية كبيرة. من المرجح أن تحمل السيارة محرك 2.0 لتر تيربو ينتج 275 حصانًا مع خيارات ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

«هيونداي» لم تحدد بعد موعد تدشين السيارة بالضبط، ولكنها ستصل خلال أسابيع تمهيدًا لطرحها في الأسواق كموديل للعام 2022.
 

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