بالفيديو: محاولة تحطيم شاشة «تيسلا 3»

سيارات «تيسلا» يتم التحكم بها من خلال الشاشة فقط، لكن ماذا سيحدث إذا قام أحدهم بتحطيمها؟

ولكي نعرف الإجابة المحيرة، فقد قام اليوتيوبر TechRax بعمل تجربة لذلك ليتحقق مما سيحدث، من المؤكد أن متانة الشاشة لا يستهان بها، فقد استمر بطرقها لعدة مرات قبل أن تتحطم بالكامل وتتلف. ومن ناحية أخرى فقد استمرت السيارة بالعمل كما لو أن شيئًا لم يكن، ولكن السائق خسر بالطبع الوصول للتحكم بأنظمة التكييف والراديو والقيادة الذاتية وغيرها، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



خلال الاختبار تم إطفاء وإعادة تشغيل السيارة، وبدا أن كل شيء يعمل بشكل طبيعي، بصورة تمكن السائقين من القيادة الآمنة، لكن على اليوتيوبر تركيب شاشة جديدة ستكلف 1,500 دولار.



