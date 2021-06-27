طرق كشف التلاعب في عدادات السيارة

التلاعب في أرقام عداد الكيلو مترات في السيارات المستعملة جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم لأنها تهدف لخداع المشتري.

ورغم التجريم إلا أن بعض مالكي السيارات يمارسون هذه الخدعة لإخفاء استهلاك السيارة الحقيقي لرفع سعر بيعها، لكن هناك طريقة تساعد في الكشف عن هذه الخدعة.

بحسب نادي السيارات ADAC الألماني يمكن للمحتالين تزييف عدادات السرعة للسيارات الحديثة بطرق مختلفة، على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ويضيف الخبراء أنه يتم عبر هذا المقبس الدخول إلى عمق نظام التشغيل في السيارة والتلاعب بأي إعدادات فيه.

يذكر أن الأمر هنا لا يتعلق بقراءات العداد وتغيير الذاكرة التي تسجلها فقط، بل تطال أيضًا الأرقام المسجلة على أنظمة التحكم الأخرى لجعل عملية الاحتيال معقولة.

وأضاف الخبراء: أما إذا كان عداد السيارة ميكانيكيًّا، فإن عملية التلاعب تكون أسهل ولا تحتاج إلى تقنيات معقدة، بل فقط إلى مفك براغ مع قليل من الخبرة للتلاعب في العداد لخفض أرقامه الحقيقية.



وبالإمكان التحقق من فواتير الإصلاح، والتقارير المتعلقة بالسيارة، خاصة التي تنص على المسافة المقطوعة بالكيلومترات، والتحقق من الإدخالات في كتيب الفحص ومرات تغيير الزيت.



أبرز الدلائل المهمة على التلاعب بالعداد، الكسوة الداخلية للسيارة والتمزقات الموجودة فيها، فعلامات الاستخدام الكثيف على المقاعد ومقود القيادة أو الدوّاسات يمكن أن تكون مؤشرات مهمة على حالة السيارة، أكثر من مجرد فحص الجسم الخارجي لها أو حالة الأجزاء الميكانيكية.



من الأفضل فحص لوحة العدادات للتأكد من أن الغطاء السفلي للوحة العدادات في السيارة محكم الإغلاق وأن أيًّا من براغيه غير مفقود أو محلول جزئيًّا أو يظهر عليه أي نوع من أنواع التلف أو أي تغييرات في شكله، كما يمكن أيضًا إجراء فحص السيارة المستعملة في مركز متخصص والتحقق من عدم التلاعب في العداد.