«سيفيك».. أكثر شبابا وعصرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 12:12 مساء
شركة هوندا تكشف سيارتها Civic الجديدة كليا (الإنترنت)

أعادت الطابع الشبابي المميز لسيارتها هوندا «سيفك» (Civic)، مع بعض التعديلات لتبدو أكثر عصرية.

ومن أهم ما حصلت عليه السيارة الجديدة هو هيكل الهاتشباك الذي كان ينجذب إليه العديد من محبي سيارات Civic التي طرحت بداية القرن الحالي، لكن الهيكل هذه المرة أتى بباب خلفي مائل، واكتسب مظهرا رياضيا، وتزين بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة ومصابيح بارزة بتصميم خاص، وفق «روسيا اليوم» عن «موتو1».

وجاءت المركبة بهيكل بطول 4 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 141 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، كما جهزت بعجلات رياضية فريدة التصميم.

ولم تغب روح العصرية عن قمرة هذه السيارة أيضا، إذ حصلت على واجهة قيادة جديدة كليا مزينة بالكروم، ومثبت عليها شاشتان، شاشة لمسية في المنتصف للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة ورؤية من الكاميرات، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وحصلت Civic على مقاعد جلدية مريحة تتستع لخمسة ركاب، مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد.

وستأتي هذه السيارة بعدة نسخ، منها نسخة بمحركات تروبينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 182 حصانا، ونسخ بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 160 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو علب ميكانيكية بست سرعات.

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