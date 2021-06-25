خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 12:00 مساء
المقاعد الجلدية الأجمل داخل المركبات فهي التي تعطي الطابع العصري والفخم لداخلية السيارة (الإنترنت)

تؤمن الجلود الطبيعية المستخدمة في صناعة غطاء مقاعد سيارتك حالة من الجو الداخلي الرائع والراحة.

لكن دون رعاية الداخلية الصحيحة، وهو أمر حتمي، يمكن أن تتدهور المقاعد الجلدية وتفقد الكثير مما كنت تحبه فيها. في حين أن هذا قد يبدو عملا كثيرا، الخطوات هي في الواقع بسيطة جدا، وعندما تفعلها بانتظام، يصبح الحفاظ على الجلد عملية، وفق «عالم السيارات».

الخطوات:
1- بداية، ابتعد عن السجائر داخل السيارات، إذ إن هذه المقاعد تتميز بحساسية زائدة تتمثل بالخدوش الكبيرة من أي شعلة نارية.

2- احرص على تنظيفه كل أسبوع مرة، بواسطة أدوات التنظيف المخصصة له أو الاستعانة بالصابون البلدي أو ذي المرطبات.

3- استخدم قطعة قماش ناعمة مع منتوجات الترطيب من أجل إعادة اللماعية للفرش مرة كل شهر.

4- ابتعد عن ركن السيارة في الأماكن المعرضة للشمس التي قد تجعل من الجلد باهتا وممزقا بطريقة شنيعة.

5- في حال اتساخ الفرش، قم باتباع الخطوات التالية: يجب عليك تنظيف كل الأوساخ والزيوت التي تراكمت على المقاعد عبر قطعة قماش ناعمة وبمسحوق منزلي مخفف بالمياه، ومن ثم اشتري ملمعا من الشمع وقم بتوزيعه على كل الفرش المتسخ بواسطة فرشاة لطيفة.

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خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك