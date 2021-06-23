بالصور: جديد تحديث «بورش كايين»

(أرشيفية: الإنترنت)

تواصل بورش العمل على تطوير وتحديثات منتصف العمر لسيارتها كايين، والتي ستحصل على شاشة وسطية أكبر وعلى أحدث الأنظمة المعلوماتية من الشركة إضافة إلى تحسينات في التصميم الداخلي والخارجي.

الصور التجسسية لا تظهر التفاصيل النهائية فمن المعروف عن بورش خبرتها الكبيرة في التمويه، يلاحظ على أي حال أن الواجهة الخلفية تستعد لحمل مصابيح جديدة، بينما تبدو الواجهة الأمامية محافظة لحد كبير، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

في المقصورة الداخلية تمت مشاهدة شاشة جديدة للنظام المعلوماتي، مما يعني بطبيعة الحال تحسينات على كامل الكونسول الوسطي وأزرار وأدوات الإدخال المختلفة، كما نشاهد لوحة العدادات الرقمية الجديدة التي تلوح بنهاية لوحة العدادات التناظرية من الشركة.

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)