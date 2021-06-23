بالفيديو: تدمير سيارات خارقة بقيمة 1.2 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 11:55 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

قامت الجمارك الفلبينية بعمل على غير العادة مع مجموعة من السيارات المهربة إلى البلاد بصورة غير قانونية، وذلك بتدميرها تحت الجرافة لتوضح كيف ستعامل بحزم أي سيارات يتم محاولة تهريبها.

السيارات المهربة شملت سيارة ماكلارين 620R وبنتلي فلاينج سبر وبورش 911، وجتى مرسيدس SLK ولوتس إليز وسيارة هيونداي جينيسيس كوبيه معدلة، إضافة إلى سيارات أخرى بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

بحسب الجمارك فإن هذا السيارات صودرت بين الأعوام 2018 و2020 في مناسبات مختلفة، تنص اللائحة هناك على ضرورة لتدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة جادة في جهود مكافحة التهريب.

كانت ردود الفعل على جولة التدمير الأخيرة متباينة، حيث تساءل الكثير من الناس عن سبب عدم بيع الحكومة للسيارات في مزاد واستخدام الأموال لشيء ذي مغزى، إلا أن مكتب الجمارك رد على ضرورة إرسال رسالة قوية للمهربين.

 

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