طريقة إزالة الصدأ المنتشر عن سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:46 مساء
إزالة الصدأ المنتشر عن سيارتك (الإنترنت)

عندما تصل لمرحلة الانتشار، فإنك تواجه المرحلة النهائية من الصدأ، إذ ستظهر ثقوب كبيرة في جسم السيارة، ولن تتمكن من إصلاحها، والحل الوحيد هو استبدال أجزاء من هيكل السيارة.

لكن لا داعي للقلق، كن على استعداد بأنك تحتاج من 20 إلى 30 دقيقة على الأقل للتخلص من الصدأ السطحي، وهذا يتوقف على حجم المنطقة المصابة، لسوء الحظ، ستحتاج إلى مزيد الوقت لحل مشكلة الصدأ من المرحلة الثانية، وفق «عالم السيارات».

الخطوات
أولاً، قم بإزالة الطلاء القديم، عن طريق استخدام ورق الصنفرة، بعد أن يصبح السطح أملس.

ثم ابدأ بإزالة قطع الصدأ الكبيرة، ثم استخدم حمض إزالة الصدأ، ويفضل استخدام حمض الفوسفوريك.

باستخدام طلاء الرذاذ المتناسب مع لون سيارتك، قم برش طبقة رقيقة من الطلاء، واتركه إلى أن يجف لعدة دقائق، ثم كرر الأمر مرة ثانية وثالثة، دع الطلاء يجف يومًا كاملًا. ثم استخدم ورق الصنفرة لتنعيم سطح الطلاء، ثم قم بغسل المنطقة بالصابون المذاب بالماء.

بعد ذلك رش طبقة رقيقة من الطلاء، وانتظر لبضع دقائق ثم رش طبقة ثانية، يعتمد عدد الطبقات التي تحتاجها على المساحة التالفة، ونوع الطلاء، على أية حال استمر في الرش حتى تشعر بأن الطلاء أصبح جيدًا، اترك الطلاء يجف لمدة 24 ساعة.

وأخيرًا، قم بغسل السيارة وتلميعها لتحصل على أفضل نتيجة ترضيك وتجعل سيارتك كالجديدة.

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