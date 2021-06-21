«بي إم دبليو» الفئة السابعة 2023 أثناء اختبارها

رصدت صور تجسسية سيارة «بي إم دبليو» الفئة السابعة 2023 الجديدة كليًّا أثناء اختبارها مع قرب تدشينها في معرض ميونيخ خلال سبتمبر المقبل.

النسخة الاختبارية ستحدد معالم اتجاه التصميم القادم للسيدان الرائدة، وهو ما قامت به «بي إم دبليو» مع الجيل الحالي للفئة السابعة وقت تقديمها لنسخة «فيجين فيوتشر luxury» الاختبارية الممهدة لها في 2014.

وستكون الفئة السابعة الجديدة من «بي إم دبليو» أول سيارة مبنية على منصة Neue Klasse الجديدة المرنة للعلامة، التي تدعم محركات البنزين والديزل والهايبرد والهيدروجين والكهرباء وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وستحصل السيارة على تطورات هادئة في التصميم الخارجي مع شبك أمامي أكبر حجمًا ومصابيح أمامية منخفضة ونظام عادم رباعي، ومن المتوقع استلامها لمحركات 6 و8 سلندرات، ونسخة هجينة بالقابس، مع نسخة كهربائية بالكامل لمنافسة «مرسيدس EQS».

