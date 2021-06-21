«كيا»تطلق سيارتين «SUV» كهربائيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 01:12 مساء

أظهرت صور سيارة «SUV» غامضة يُعتقد أن تكون لـ«كيا»، وبحسب تقرير جديد من كوريا الجنوبية كشف أن صانعة السيارة الكورية «كيا» تعمل على تطوير سيارتين «SUV» كهربائيتين بالكامل.

سيارات الـ «SUV» الكهربائية هذه لا تزال في بدايات التطوير، وفي حين أنه من الصعب معرفة لأي شركة تنتمي هذه الطرازات الظاهرة في الصور، إلا أن قيام شركة مرتبطة بمجموعة «هيونداي» بطلب إزالة هذه الصور، وبالنظر إلى تشكيلة «هيونداي» و«كيا» تبين أنها تحصل على إشارات تصميم من EV6 وفقًا لموقع «موتوراتي».

و لكن الآن بفضل المعلومات الجديدة، فيمكننا أن نؤكد أن «كيا لديها بالفعل سيارتا «SUV» قيد التطوير، الأولى بحجم «سيلتوس»، والأخرى ستكون بحجم مقارب لـ«تيلورايد»، وسيتم بناء كلا الطرازين على منصة E-GMP.
نشاهد الصورتين المرفقتين في الخبر تتطابقان مع صور تشويقية لطرازات قيد التطوير من «كيا»، وسيصل الطراز الأصغر في وقت ما في 2022، في حين سيصل الطراز الأكبر حجمًا في 2023 أو 2024.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية
رياضة عالمية
اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»
ليبيا
عاشور لـ«بوابة الوسط»: التعاقد مع كليمنتي خطأ كبير ولن يفيد المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - إعادة فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه
كاريكاتير
السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»