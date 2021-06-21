«كيا»تطلق سيارتين «SUV» كهربائيتين

أظهرت صور سيارة «SUV» غامضة يُعتقد أن تكون لـ«كيا»، وبحسب تقرير جديد من كوريا الجنوبية كشف أن صانعة السيارة الكورية «كيا» تعمل على تطوير سيارتين «SUV» كهربائيتين بالكامل.

سيارات الـ «SUV» الكهربائية هذه لا تزال في بدايات التطوير، وفي حين أنه من الصعب معرفة لأي شركة تنتمي هذه الطرازات الظاهرة في الصور، إلا أن قيام شركة مرتبطة بمجموعة «هيونداي» بطلب إزالة هذه الصور، وبالنظر إلى تشكيلة «هيونداي» و«كيا» تبين أنها تحصل على إشارات تصميم من EV6 وفقًا لموقع «موتوراتي».

و لكن الآن بفضل المعلومات الجديدة، فيمكننا أن نؤكد أن «كيا لديها بالفعل سيارتا «SUV» قيد التطوير، الأولى بحجم «سيلتوس»، والأخرى ستكون بحجم مقارب لـ«تيلورايد»، وسيتم بناء كلا الطرازين على منصة E-GMP.

نشاهد الصورتين المرفقتين في الخبر تتطابقان مع صور تشويقية لطرازات قيد التطوير من «كيا»، وسيصل الطراز الأصغر في وقت ما في 2022، في حين سيصل الطراز الأكبر حجمًا في 2023 أو 2024.

