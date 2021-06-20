صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»

تقترب «تويوتا» من الكشف عن سيارتها البيك أب الجديدة كليًّا «تندرا 2022»، وقد نشرت صور مسربة للسيارة قبل التدشين.

الجيل الجديد سيحصل على قاعدة عجلات TNGA-F الجديدة نفس الموجودة في الجيل الجديد من «لاندكروزر»، كما ستأتي مع قوة أكبر وعزم دوران أعلى من المُحرّك المُستخدم حاليًا ذي الثماني أُسطوانات على شكل حرف «في» سعة 5.7 ليتر، الذي تبلغ قوته 381 حصانًا وعزم دورانه 544 نيوتن/ متر، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المرجح أن تكون قوة «تويوتا تندرا 2022 » المُحسنة بالمقارنة مع «تويوتا لاندكروزر» الجديدة كليًّا، حيث انطلقت بمحرك بست أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 أحصنة و650 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وخلاف كونه محركًا أصغر يقلل وزن السيارة، فهو يوفر صرفية وقود أفضل أيضًا.

يتوقع أن تتوفر نسخ هجينة أو هجينة بالقابس من البيك أب الجديدة كليًّا، وستكشف «تويوتا» كامل تفاصيلها في سبتمبر المقبل عند تدشينها، ومن المخطط أن تبدأ إنتاجها في نوفمبر، على أن تصل إلى الوكلاء في الأسواق المعروضة بها قبل نهاية 2021.