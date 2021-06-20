صور جديدة ل«مرسيدس كوبيه GT2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 12:03 مساء

أزاحت شركة مرسيدس الستار عن سيارتها GT 2022 كوبيه بأربعة أبواب بالتحديثات الجديدة.

السيارة تتميز بتصميم خارجي أكثر حداثة والعديد مع العديد من التحسينات مع توافرها بثلاثة ألوان طلاء جديدة، وهي الأزرق المعدني وأزرق ماجنو وأبيض ماجنو، كما حصلت على جنوط جديدة مقاس 20 و21 بوصة، وأقراص مكابح حمراء تتوافر في الإصدار الأساسي، بالإضافة إلى حزم تصميم إضافية عديدة بما في ذلك حزمة الكروم الفضي، وحزمة ألياف الكربون، وحزمة AMG Night Package II الجديدة التي توفر شبك كرومي داكن، وشارات سوداء، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية سنجد فيها عجلة قيادة AMG بيرفورمانس الجديدة مع مستشعر مدمج، وأزرار AMG Drive Unit مع شاشات أكثر إشراقا، بالإضافة إلى تنجيد محدث ومقعد خلفي إضافي يجعل المقصورة تسع لخمسة ركاب، مما يجعل السيارة أكثر عملية قليلا.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإنها تحصل على محرك بست أسطوانات توربو سعة 3.0 لتر بقوة 362 حصانا و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونيا إلى 269 كم/س.

مرسيدس إصدار GT 53 تعتمد على محرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 429 حصانا و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع إلى 96 كم/س في 4.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 280 كم/س، ولم تذكر مرسيدس الكثير من تفاصيل المحرك V8، حيث أكدت أنها ستصدر في وقت لاحق، كما أكدت أنها ستقدم إصدارا هجينا جديدا.

تتمتع السيارة بنظام التعليق AMG Ride Control + مع التخميد الجديد، والذي يتميز بصمامين لتحديد الضغط، ليسمحا بضبط قوة التخميد بشكل أكثر دقة وفقاً لظروف القيادة وبرامج القيادة المختلفة، كما كشفت الشركة عن إصدار Manufaktur Exclusive Edition الجديد بطلاء خارجي باللون الأحمر المعدني، مع لمسات من الكروم الفضي وجنوط 21 بوصة فضية لامعة، ومفروشات جلد نابا رمادية، وتطعيمات من خشب الرماد الطبيعي وألواح عتبة باب مضيئة.

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