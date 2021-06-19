تسريب أسعار «فورد لايتنينج» 2022

سربت أسعار تقريبية لسيارة فورد F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كليا، بناء على استبيان أجرته العلامة لعملائها من أجل دراسة آرائهم حول الأسعار المختلفة للبيك أب.

من المعلوم أن سعر البيك أب سيبدأ من 40,000 دولار قبل الدعم الأمريكي الحكومي للكهرباء، بينما تبدأ فئة XLT الأفخم من 53,000 دولار بمزايا تشمل شبك معدني وكاميرا 360 درجة ومقاعد كهربائية بـ8 وضعيات مختلفة وزجاج خصوصية خلفي، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

أما بالنسبة لـ فئة “لاريات” التي تبدأ من 67,000 دولار بمزايا تشمل شاشة ترفيهية 15 إنش أكبر وشاحن لاسلكي للجوال ومقاعد جلدية يمكن تدفئتها وتهويتها.

والفئة الأعلى في المجال هي «بلاتينوم» بأسعار تبدأ من 90,000 دولار قبل الدعم الحكومي، بمزايا تشمل جنوط 22 إنش ومقاعد جلدية فاخرة ونظام سمعي B&O وكونسول أوسط جلدي فاخر.