استغل الإجازة وافحص سيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 12:51 مساء
الإجازة فرصة لصيانة سيارتكم (الإنترنت)

تحتاج السيارة إلى عملية صيانة دورية، حتى تحتفظ بقدرتها على السير دون مشاكل قد تفاجئ قائدها.

وهناك بعض الإجراءات البسيطة التي لا تحتاج إلى متخصص، إذ يمكنك أنت القيام بها في الإجازة الأسبوعية لضمان جودة وصيانة سيارتك، وفق «عالم السيارات».

الفحوصات الضرورية:
المكابح والثبات: يجب التأكد من أداء مساحات الزجاج، وفحص المكابح (الفرامل) بجميع أنواعها، والتأكد من ثبات السيارة من خلال متخصصين واختبار غرفة الاشتعال والمساعدين وغيرها من الأشياء التي لن تعرفوها بأنفسكم.

فلتر الهواء وفلتر التكييف: انسداد أحدهما أو كليهما معا، يمكنه إلحاق ضرر كبير بأجزاء أخرى من السيارة مما سيسبب الكثير من المتاعب. وللهروب من ذلك الأمر، يجب فحص فلتر الهواء وفلتر التكييف/ المكيف كلما قطعت السيارة مسافة خمسة آلاف كيلومتر.

الفرامل: تعتبر الفرامل من أخطر الأجزاء داخل السيارة، ومتابعتها لا تكون بصيانتها بشكل منتظم فحسب، بل بمتابعتها يوميا أثناء التعامل معها أيضا. إضافة إلى متابعة الصيانة الدورية لها مثل تغيير تيل الفرامل الخلفي بعد السير مسافة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، وإذا وجدتم تآكلا به فيجب صيانة الفرامل فورا.

التكييف: التكييف من أهم الأجزاء التي يجب فحصها خصوصا ونحن على مشارف فصل الصيف. وقد يحدث أن يتسرب غاز الفريون أو أن تتعطل الترموستات، لذا يجب فحص التكييف خلال فترة الإجازة.

البطارية: لا تتركوا السيارة متوقفة لفترة طويلة خلال فترة الإجازة، كي لا تتأثر بطاريتها، خصوصا أن السيارة تستهلك البطارية بشدة وهي مركونة بسبب برودة الجو، لذلك ينصح بتنظيف قطبي البطارية مع عزل البطارية في مكان دافئ إن لم تقدروا على عزل السيارة بالكامل.

زيت وفلتر المحرك: لا تنسوا موعد تغيير الزيت.. وقياس مستوى الزيت خلال فترة الإجازة قد يكون أمرا ضروريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» في تحدٍ عربي أمام «صقور الجديان» على أرض الدوحة
رياضة محلية
في العدد 291.. سلطة ليبيا الجديدة: حصاد مر في اختبار الـ« 100» يوم.. وهذه مطالب ...
ليبيا
بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
شراكة أم صدام.. سيناريوهات المشهد الليبي بعد قمم القادة الكبار
ليبيا
الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»
ليبيا
مجلة أميركية تكشف تفاصيل خطة فرنسية لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
الرئيس الفرنسي يقترح خطة لـ«تفريغ المرتزقة» من ليبيا خلال 6 أشهر
ليبيا
ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة
ليبيا
غلق مصنع في طرابلس خالف الاشتراطات الصحية (صور)
ليبيا
وسط تناحر مغاربي حول رعاية المصالحة.. «تكتيك فرنسي» لتعزيز النفوذ في ليبيا ...
ليبيا
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية