استغل الإجازة وافحص سيارتك بنفسك

الإجازة فرصة لصيانة سيارتكم (الإنترنت)

تحتاج السيارة إلى عملية صيانة دورية، حتى تحتفظ بقدرتها على السير دون مشاكل قد تفاجئ قائدها.

وهناك بعض الإجراءات البسيطة التي لا تحتاج إلى متخصص، إذ يمكنك أنت القيام بها في الإجازة الأسبوعية لضمان جودة وصيانة سيارتك، وفق «عالم السيارات».

الفحوصات الضرورية:

المكابح والثبات: يجب التأكد من أداء مساحات الزجاج، وفحص المكابح (الفرامل) بجميع أنواعها، والتأكد من ثبات السيارة من خلال متخصصين واختبار غرفة الاشتعال والمساعدين وغيرها من الأشياء التي لن تعرفوها بأنفسكم.

فلتر الهواء وفلتر التكييف: انسداد أحدهما أو كليهما معا، يمكنه إلحاق ضرر كبير بأجزاء أخرى من السيارة مما سيسبب الكثير من المتاعب. وللهروب من ذلك الأمر، يجب فحص فلتر الهواء وفلتر التكييف/ المكيف كلما قطعت السيارة مسافة خمسة آلاف كيلومتر.

الفرامل: تعتبر الفرامل من أخطر الأجزاء داخل السيارة، ومتابعتها لا تكون بصيانتها بشكل منتظم فحسب، بل بمتابعتها يوميا أثناء التعامل معها أيضا. إضافة إلى متابعة الصيانة الدورية لها مثل تغيير تيل الفرامل الخلفي بعد السير مسافة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، وإذا وجدتم تآكلا به فيجب صيانة الفرامل فورا.

التكييف: التكييف من أهم الأجزاء التي يجب فحصها خصوصا ونحن على مشارف فصل الصيف. وقد يحدث أن يتسرب غاز الفريون أو أن تتعطل الترموستات، لذا يجب فحص التكييف خلال فترة الإجازة.

البطارية: لا تتركوا السيارة متوقفة لفترة طويلة خلال فترة الإجازة، كي لا تتأثر بطاريتها، خصوصا أن السيارة تستهلك البطارية بشدة وهي مركونة بسبب برودة الجو، لذلك ينصح بتنظيف قطبي البطارية مع عزل البطارية في مكان دافئ إن لم تقدروا على عزل السيارة بالكامل.

زيت وفلتر المحرك: لا تنسوا موعد تغيير الزيت.. وقياس مستوى الزيت خلال فترة الإجازة قد يكون أمرا ضروريا.