لهذا السبب بجب أن تقرأ دليل المالك الخاص بسيارتك

جدول الصيانة العادية الخاص بك عادة ما يكون بداخل دليل المالك (الإنترنت)

عندما تشتري سيارة، فهناك «دليل المالك»، الذي يجب عليك قراءته جيدا، حتى تتمكن من الحصول على أفضل أداء لسيارتك وفهمها بشكل سليم.

وبغض النظر عن السيارة التي تقودها، فإن جدول الصيانة العادية الخاص بك هو عادة ما يكون بداخله، حسب «عالم السيارات».

وتجنب الوقوع بالخرافات القديمة التي تتعلق بالسيارات، التي من بينها على سبيل المثال خرافة أنه «يجب عليك تغيير الزيت الخاص بمحرك سيارتك في هذا الوقت أو ذاك».

فدليل المالك الخاص بك يقول إنه عليك القيام بذلك، لكن كل ما تقرأه أو تسمعه خلاف ذلك لا تقم به.

ومع ذلك، فإنك سوف تكتشف عدد المرات التي تقترح فيها الشركة المصنعة فعليا تغيير الزيت الخاص بك (يمكن أن يختلف على نطاق واسع وفقا لنوع السيارة التي تقودها)، والفلاتر المتعلقة بالمحرك، أي أحزمة توقيت في سيارتك، وأكثر من ذلك.

والدليل مهم لكي تتمكن من معرفة إذا كنت وضعت النوع المناسب من الوقود في سيارتك أو كنت تستخدم النوع الصحيح من الزيت في المقام الأول.

فإذا أردت أن تأخذ الموضوع على محمل الجد، فإنك لن تقوم بتشغيل أي قطعة أو جهاز منزلي جديد من دون التحقق من دليل المالك للتأكد من أنك تعرف ما تقوم به عند استعمال هذا الجهاز.

وفي حال كنت تستخدم الزيت غير الصحيح، على سبيل المثال، أو تقوم بملء سيارة التي تتطلب وقود أوكتان أعلى مع أنواع الأوكتان الأدنى التي يمكنك شراءها، قد تتعرض لخطر خسارة الكفالة الخاصة بسيارتك.

والأسوأ من ذلك، أن هذا النوع من الأوكتان الذي تقوم باختياره قد يتسبب في الإضرار بسيارتك، وبالتالي فإن الأمر سوف يكلفك أكثر بكثير من الأموال من أجل إصلاح مما كنت ستحتفظ به باستخدام الأشياء الرخيصة.