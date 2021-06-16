«فيراري» تدخل عالم الأزياء والمطاعم

تخطط «فيراري» كي تعمل على توسيع علامتها التجارية بعيدا عن سيارات الأداء والسباقات الأيقونية للشركة، ذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

واختارت الصانعة الإيطالية «فيراري» اقتحام صناعة الأزياء الفاخرة وافتتاح مطعم كمصادر جديدة للدخل، مع توقعات بافتتاح المشاريع الجديدة خلال أيام، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

مشروع الأزياء الجديد لفيراري سيكون تحت إشراف مصمم أرماني السابق روكو إينون، وتأمل فيراري في أن تمثل المشاريع الجديدة 10% من مجمل أرباح الشركة خلال العقد المقبل.

وتعتزم شركة «فيراري» إعادة فتح مطعم Il Cavallino المشهور بزيارة مؤسس الشركة إنزو فيراري بالإضافة إلى نجوم الفورمولا 1 وشخصيات بارزة أخرى.